5 ilde orman yangını! İyi haber geldi! Hepsi kontrol altına alındı

Yalova
YALOVA'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iki noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalede bulunduğu yangınlar kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
"EKİPLERİMİZ CANINI DİŞİNE TAKARAK YANGINI BERTARAF ETMESİNİ BİLDİ"
Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, ihbar üzerine Koyundere mevkisinde başlayan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.
Ekiplerin 16.00'da yangın bölgesine geldiği sırada 16.20'de de Fıstıklı ile Kapaklı köyleri sınırında başka bir yangının olduğu bilgisinin ulaştığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"Oraya da ekiplerimiz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangının bir anda sıçramalarla dört farklı noktada devam ettiğini gördük. Bu bahsettiğimiz mevkideki ormanlık alan 150 hektarlık bir alan. Çok şükür ekiplerimiz 18.00 sularında yangını ciddi bir hasar vermeden yaklaşık 2-3 hektarlık hasarla kapattık."
Yerleşim yeri ve tatil köyüne yakın noktadaki yangına büyük gayretle müdahalede bulunan ekiplere teşekkür eden Aydın, "Tatil köyünün 300 metre kadar yakınına gelmişti. Ekiplerimiz, canla başla, canını dişine takarak yangını burada da bertaraf etmesini bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
SABAHA KADAR SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDECEK
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Yalova Orman Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet TOMA'ları, Armutlu Belediyesi ve Bursa, Kocaeli ile Bilecik'ten de desteğe gelen yaklaşık 600 personele teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:
"Bursa'dan gelen 2 helikopterimiz işimizi çok kolaylaştırdı. Fıstıklı-Kapaklı sınırındaki yangında, buradaki kadar büyümeden çok şükür onu da bertaraf ettik. Orada da soğutma çalışması devam ediyor. Söndürme tamamen bitti ve her iki yerde gece saatleri de soğutma çalışması devam edecek. Bahsettiğimiz saat aralıklarında kolay gibi geliyor ama 16.00'da başlayan bir yangını 18.00'de söndürmek, bu kadar ekiple muazzam bir başarı."
Güvenlik güçlerinin yangının çıkış nedenini araştırdığını belirten Aydın, "Zaten insan kaynaklı olduğu üzerinde duruyoruz. Sabotaj olma ihtimali üzerinde de duracaktır arkadaşlarımız. Bununla ilgili süreç devam ediyor çünkü aynı zaman diliminde farklı noktalarda çıkmış bir yangın. Koyundere mevkisinde de 4 farklı noktada kopuk kopuk yangınlar olması da bir sıçrama mı? Sabotaj mı? Bunun üzerinde de duracağız. Elimizdeki veri kısıtlı ama bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan yangınla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep
GAZİANTEP'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep'te çıkan orman yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.
Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
VATANDAŞLAR EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLİYOR
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor.
Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi.
Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.
İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini söyledi.
80 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kahramanmaraş
Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor" diye konuştu.
ASKERLER DE DESTEK VERİYOR
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.
Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor.
Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.