5 ilde orman yangını! İyi haber geldi! Hepsi kontrol altına alındı

KISMEN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Serik ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yoğun müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alındı. Gün batımına kadar havadan ve karadan yangın bölgesine sortiler yaparak alevleri söndürmeye çalışan uçak ve helikopterler, havanın kararmasıyla geri çekildi. Ardından da bölgeye gece görüş özelliğine sahip iki helikopter yönlendirildi. Gece görüş özellikli helikopterler ve kara ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor. Yangının söndüğü bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin müdahaleyi yangın tamamen kontrol altına alınana kadar sürdüreceği belirtildi.

VALİ ŞAHİN: 60 HEKTAR ETKİLENDİ

Yangında 60 hektar alanın etkilendiğini belirten Vali Şahin, "Kontrol altında alındı denebilir. Çünkü rüzgar kesti. Yoğun şekilde müdahale ediyoruz. 500'ün üzerinde personelimiz hem jandarmadan hem ilçe ve büyükşehir belediyesinden hem tabii ki orman ve AFAD ekiplerimiz müdahale ediyor. Havada 8 uçağımız, 6 helikopterimiz var. Ayrıca 70'in üzerinde de arazöz, sizler de görüyorsunuz müdahale ediyor. Şu an itibarıyla rüzgar hafiflediği için büyük bir risk taşıdığını söyleyemeyiz. Kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Tedbirlerimiz daha çok kuzey yamaçlarında. Orada rüzgarın çıkma ihtimaline karşı bir tedbir alıyor arkadaşlarım ki yangın gece boyu tekrar canlanmasın diye. 60 hektar civarında bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz" dedi.

CAN KAYBI VAR MI?

Bölgede yanan ev olmadığını, bir evin yanma ihtimali bulunduğunu aktaran Vali Hulusi Şahin, "Ama arkadaşlarımız bakıyor oraya. Herhangi bir telef olan hayvan yok. Fakat 30 kadar evi tedbiren boşalttık. Biraz önce de vatandaşlarımız buradan geçtiler. Onları da aldık. Tedbirleri aldık. Biraz zeytinlik de zarar gördü. Sadece orman değil. Aynı zamanda dikili arazide de kayıplarımız var. Can kaybımız yok. Hastanelere gelmiş bir yaralımız yok. Bir evin yandığından bahsediliyor. Ona bakacağız. 30 kadar evi de tedbiren boşalttık" diye konuştu.