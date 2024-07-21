Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor! Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak!

Yumuşamış ve tadı bozulmuş kavunlardan bıktıysanız, doğru saklama yöntemlerini öğrenmekte fayda var. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi kavunun uzun süre taze kalabilmesi için bazı ipuçlarını sizler için hazırladık. Kavunlarınızı serin, kuru ve güneş görmeyen bir alanda saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.
DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ
Bütün Kavun: 🥭 Eğer kavunu hemen tüketmeyecekseniz, oda sıcaklığında güneş ışığından uzak bir yerde saklayabilirsiniz. Bu şekilde kavun olgunlaşmaya devam eder.
Kesilmiş Kavun: 🍈 Kavunu kestikten sonra hava almayan bir kapta veya streç filme sararak buzdolabında saklayın. Kesilmiş kavunu en fazla 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın.