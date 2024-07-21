Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor! Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak!

Yumuşamış ve tadı bozulmuş kavunlardan bıktıysanız, doğru saklama yöntemlerini öğrenmekte fayda var. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi kavunun uzun süre taze kalabilmesi için bazı ipuçlarını sizler için hazırladık. Kavunlarınızı serin, kuru ve güneş görmeyen bir alanda saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.