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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber: 4 bin 900 rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı

Son dakika haberi! Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:53 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 07:40
Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber: 4 bin 900 rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı

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Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

YEREL REHBER VE BİR ARKADAŞI 2 KİŞİYİ BULMAK İÇİN GECE SAATLERİNE TIRMANIŞA GEÇTİ
Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

CANSIZ BEDENLERİNİ 4 BİN 900 RAKIMDA BULUNDU
Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.



AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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