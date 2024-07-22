Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber: 4 bin 900 rakımda cansız bedenlerine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.