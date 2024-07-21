Beslediği sokak köpeği tarafından ısırılan çocuk dehşet anlarını anlattı: Sevmek istedim bir anda kaptı

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan E.Y.C, köpekleri çok sevdiğini ve olay günü de sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyledi.





Markette yaş mama aldığını gören bir kadının kendisine kuru mama da verdiğini belirten çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik." dedi.