Avrupa’da iki klozetin yan yana olma sebebi ortaya çıktı! Meğer işin gerçeği buymuş

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Avrupa'da evlerde yan yana iki klozet görmek birçok kişiyi şaşırtabilir. Ancak, bu klozetlerden biri aslında bir klozet değil, bir bidet! Bu ilginç uygulamanın ardında yatan sebep ise hijyenik temizlik ve su tasarrufu sağlamak.

KLOZET DEĞİL BİDE! Avrupa'daki bazı evlerde yan yana iki klozet bulunmasının temel sebebi, aslında bunlardan birinin klozet değil, bidet olmasıdır. Bidet, tuvalet sonrası temizlik için kullanılan bir cihazdır ve özellikle Fransa, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde yaygındır. Bidetler, su ile temizlik sağlayarak hijyenik bir kullanım sunar ve tuvalet kağıdı kullanımını azaltır.