Sinek ısırığına aklınıza gelmeyecek çözüm! Hepimizin mutfağında gözümüzün önündeymiş

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Sivrisinek ısırıkları, bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Sivrisineklerin tükürüğünde bulunan proteinler, bağışıklık sistemimizi harekete geçirir ve bu da kaşıntı, şişlik ve kızarıklık gibi reaksiyonlara yol açar. Bu belirtiler genellikle 36 saat içinde kaybolur, ancak bağışıklığı zayıf olan kişilerde bu süre uzayabilir.

Sivrisinek Isırığı Nasıl Geçer? 🌿 Isırığın olduğu bölgeyi beyaz sabunlu su ile yıkamak ve ardından oksijenli su, tuzlu su ya da limon sürmek, kaşıntıyı ve şişliği azaltır. Evde kolayca uygulanabilecek doğal yöntemler arasında poşet çay ☕, aloe vera jeli 🌱, ezilmiş sarımsak 🧄 ve yulaf ezmesi 🥣 kullanımı da yer alır.