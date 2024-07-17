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Resimdeki 3. insan nerede? Zeka testi: 100 kişiden 5'i bile bulamıyor

İstanbul binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluşma noktası olmuş bir şehirdir. Doğu ile Batı'nın kucaklaştığı bu eşsiz coğrafya, zaman içinde pek çok değişime uğramış ve farklı kimlikler kazanmıştır. Görüntüleriyle büyüleyen bu eski fotoğraflar, İstanbul'un tarihine dair derin bir anlayış sunar.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 08:37 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 08:37
Resimdeki 3. insan nerede? Zeka testi: 100 kişiden 5’i bile bulamıyor

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Bazıları için bu birkaç saniye sürebilirken, bazıları içinse uzun süreler gerekebilir. Üçüncü kişi o kadar ustaca gizlenmiş ki görmek için gerçekten keskin bir göze ihtiyacınız var. Siz hangi taraftasınız? Bakalım bu zeka testinden geçip geçemeyeceksiniz.

Resimdeki 3. kişi nerede?Resimdeki 3. kişi nerede?

Bu ilginç görselde bir sirk sanatçısı yılanıyla dans ediyor. Yanında, rengarenk kostümüyle bir palyaço var.

Peki ya üçüncü kişi?Peki ya üçüncü kişi?

O sanatçının ve palyaçonun arasında, detaylar içinde öylesine ustaca gizlenmiş ki, fark etmek için gözlerinizi zorlamanız gerekebilir.

İpuçlarına İhtiyacınız Olabilirİpuçlarına İhtiyacınız Olabilir

Eğer hala bu gizemli figürü fark edemediyseniz, işte bir ipucu: resme farklı bir açıdan, belki de ters bir şekilde bakmayı deneyin. Bazen, bakış açımızı değiştirmek, göremediğimiz detayları ortaya çıkarabilir.

Daha dikkatlice bakınDaha dikkatlice bakın

Hala bulamadıysanız endişelenmeyin; her optik illüzyon, biraz da olsa beyin jimnastiği yapma fırsatı sunar. İşte cevap: üçüncü kişi, dans eden sanatçının hemen arkasında, yılanın desenleri arasında gizlenmiş! Bir kez gördükten sonra, nasıl daha önce fark etmediğinize şaşıracaksınız.

Cevap BuradaCevap Burada

Optik illüzyonlar sadece eğlenceli zaman geçirmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görsel algımızı ve dikkatimizi de geliştirir. Eğer bu testte başarılı olduysanız, belki de IQ testine girmeden önce kendinize daha fazla güvenebilirsiniz. Eğer bulmakta zorlandıysanız, üzülmeyin; görsel zeka, pratikle gelişir.

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