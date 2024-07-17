Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk bayrağı hazımsızlığı: Yunan şarkıcı konseri iptal etti!

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına organize edilen konserde şarkı söyleyecek olan Yunan sanatçı Despina Vandi , sahnede bulunan Atatürk resimlerinden rahatsız olarak konserini iptal etti.Konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı 'nı söyledi.

SAHNEYE ÇIKMADI

Ancak duyurusu ve reklamı birkaç hafta önce yapılan konser için gelen yunan şarkıcı Despina Vandi, seyircilerin doldurduğu tiyatroda konsere dakikalar kala sahneye çıkmayı reddetti. Gerekçe olarak Türk bayrağı ve Atatürk posterinin olması iddia edildi.