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Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk bayrağı hazımsızlığı: Yunan şarkıcı konseri iptal etti!

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi'nin Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına organize ettiği konser etkinliğinde poster tartışması yaşandı. Konser verecek olan Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk bayrağı ve Atatürk posterinden rahatsız olduğu gerekçesiyle sahneye çıkmadı. Konsere gelen dinleyiciler ise tepki olarak sahneye çıkıp İzmir Marşı'nı söyledi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 01:18 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 01:31
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk bayrağı hazımsızlığı: Yunan şarkıcı konseri iptal etti!

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Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına organize edilen konserde şarkı söyleyecek olan Yunan sanatçı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk resimlerinden rahatsız olarak konserini iptal etti.Konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Despina VandiDespina Vandi

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

SAHNEYE ÇIKMADI
Ancak duyurusu ve reklamı birkaç hafta önce yapılan konser için gelen yunan şarkıcı Despina Vandi, seyircilerin doldurduğu tiyatroda konsere dakikalar kala sahneye çıkmayı reddetti. Gerekçe olarak Türk bayrağı ve Atatürk posterinin olması iddia edildi.

"KONSERİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Çesme'de Türkiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserim için çok heyecanlıyım. Amacımız Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek! Hepinizi orada görmeyi umuyorum" sözlerini kullanmıştı.

DESPİNA VANDİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şarkıcı Despina Vandi, olayın üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı. Vandi, ifadelerinde Türk Eğitim Vakfı'nı konserin içeriğini değiştirmekle suçlayarak şu cümleleri yazdı:

"Bugün (17/07/2024) gerçekleştirilmesi planlanan konserime katılarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, TÜRK EĞİTİM VAKFI'nın (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm."

BİLETLER İADE EDİLECEK

Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

SEYİRCİLER MARŞA EŞLİK ETTİ
Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

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