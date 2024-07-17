Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk bayrağı hazımsızlığı: Yunan şarkıcı konseri iptal etti!

"KONSERİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Çesme'de Türkiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserim için çok heyecanlıyım. Amacımız Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek! Hepinizi orada görmeyi umuyorum" sözlerini kullanmıştı.
DESPİNA VANDİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Şarkıcı Despina Vandi, olayın üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı. Vandi, ifadelerinde Türk Eğitim Vakfı'nı konserin içeriğini değiştirmekle suçlayarak şu cümleleri yazdı:
"Bugün (17/07/2024) gerçekleştirilmesi planlanan konserime katılarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, TÜRK EĞİTİM VAKFI'nın (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm."
BİLETLER İADE EDİLECEK
Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.
SEYİRCİLER MARŞA EŞLİK ETTİ
Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.
Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.