İzmir’de şok görüntüler: Önünü kestiği yaşlı adamı sopayla dövdü

Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'yi yol kenarına park ettiği aracında beklemeye başladı.

İzmir 'in Torbalı ilçesinde bir şahıs 70 yaşındaki yaşlı adamı sopayla dövdü.

YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.'yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.