Hem Irak’ta hem Suriye’de... 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:

10 TERÖRİST SARI TORBAYA

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.