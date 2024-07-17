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8 yaşındaki Emir Berk feci şekilde can vermişti | Acılı anne ilk kez konuştu! Yetkililere seslendi: Yalvarıyorum sizlere...

İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk Yıldız, virajı alamayan beton mikserinin altında kalarak can verdi. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün sadece 9 yıl hapsi istendi. Cezaya isyan eden annenin sözleri ise yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 12:10 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 12:10
8 yaşındaki Emir Berk feci şekilde can vermişti | Acılı anne ilk kez konuştu! Yetkililere seslendi: Yalvarıyorum sizlere...

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Korkunç kaza İstanbul Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz 30 Haziran pazar günü yaşandı.

Virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.'ye (41) ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti.

Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrilmişti.Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrilmişti.

BETON MİKSERİ İLE ARABANIN ARASINA SIKIŞTI
Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

8 yaşındaki Emir Berk Nalcı. 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı.



ANNENİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilmişti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga ise polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü.

Emir Berk'in annesi Nilgün Nalcı YıldızEmir Berk'in annesi Nilgün Nalcı Yıldız

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı'nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Çocuğun annesinin "çocuğum yok, çocuğumu verin" feryatları yürekleri dağlamıştı. Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansımıştı.

ARACINDAN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI
Öte yandan olaydan sonra hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga'nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Ehliyetine de el konulan Toyga'nın aracında olay yeri inceleme ekipleri, alkol şişeleri ele geçirmişti. Çocuğun cenazesi ise ailesi tarafından teslim alınıp Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde toprağa verilmişti.



9 YIL HAPSİ İSTENDİ!
Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen şoför Toyga, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AZ CEZA İLE KURTULMASINI İSTEMİYORUM
Emir Berk'in annesi Nilgün Nalcı Yıldız, çocuğunun ölümü sonrası ilk kez konuştu. Nalcı, "Ben Emir Berkin Alcın'ın annesiyim. İki hafta önce oğlumu kaybettim. Çarpan kişi şu anda cezaevinde ve de az ceza ile kurtulma ihtimali varmış. Oğlumu benden alanların hapisten çıkmasını istemiyorum. Bu kadar az ceza ile kurtulmasını istemiyorum. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Oğlum ile doğum günü planlarımız vardı, hiçbirini gerçekleştiremedim. Daha artık büyüyeceğini de göremeyeceğim" dedi.



"OĞLUMUN BÜYÜYECEĞİNİ DE GÖREMEYECEĞİM"
Nilgün Nalcı, "Devletime sesleniyorum. Bu kadar az ceza ile oğlumu benden alanlar çıkmasın. Lütfen yalvarıyorum size ne gerekiyorsa yapın. Benim oğlum yok. Ben oğlumu çok özlüyorum. Lütfen devlet büyüklerime sesleniyorum. Hakimime, savcıma, polisime sesleniyorum lütfen.Sonuna kadar da şikayetimin arkasındayım. Lütfen oğlumu benden alanları çıkartmayın. Lütfen yalvarıyorum size insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben oğlumun daha büyüyeceğini de göremeyeceğim. Lütfen yalvarıyorum ne olur az bir ceza ile kurtulmasınlar lütfen" dedi.

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