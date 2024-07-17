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Bursa'da akılalmaz olay! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Bursa’da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü ve faciaya yol açtı. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan damadın yakınları, gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla 1 kişi darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 23:47 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 23:56
Bursa’da akılalmaz olay! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

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Korkunç olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi.

Bursa'da akılalmaz olay!

İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi.

Gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ettiGelinin ailesi 2 gün önce damadı darp etti

DAMADIN AİLESİ DÜNÜRLERİNİN EVİNİ BASTI
Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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