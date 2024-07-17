Bursa’da akılalmaz olay! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi.

DAMADIN AİLESİ DÜNÜRLERİNİN EVİNİ BASTI Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.