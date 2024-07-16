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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' davasında karar! Katile ağırlaştırılmış müebbet: "Masonlar ve illuminati çetesi ruhumu şeytana sattı"

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan B.'yi indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ramazan Pişkin'i planlayarak öldürdüğünü itiraf eden katil, "Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü ve illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum' diye konuştu.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:45
’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ davasında karar! Katile ağırlaştırılmış müebbet: Masonlar ve illuminati çetesi ruhumu şeytana sattı

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"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde işlettiği çay ocağında öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı.


Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan B.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan PişkinʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin

Konuyla ilgili çalıma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüpheli şahsı Beyoğlu'nda gözaltına almış, Şüpheli Erkan B. (24)'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenilmişti.

Fatih'te sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Olay sonrası tutuklanan Bayrut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ramazan Pişkin'in katiliRamazan Pişkin'in katili

"MASON ÖRGÜTÜ VE İLLUMİNATİ ÇETESİ..."

Duruşma İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık Erkan B., geçen celseki savunmasından pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü ve illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum' diye konuştu.

Ramazan PişkinRamazan Pişkin


"RAMAZAN PİŞKİN'İN MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Sanık Erkan Baykut'un avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek adli tıp kurumundan raporu alınmasını talep etti. Sanık Baykut son sözünde "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erkan B.'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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"ATEİSTİM" BEYANI

Daha önce hakim karşısına çıkan katil Erkan Baykut 'ateist' olduğunu, Ramazan Pişkin'i sosyal medyadan gördüğünü anlattı.

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