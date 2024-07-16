'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' davasında karar! Katile ağırlaştırılmış müebbet: "Masonlar ve illuminati çetesi ruhumu şeytana sattı"

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin Konuyla ilgili çalıma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüpheli şahsı Beyoğlu'nda gözaltına almış, Şüpheli Erkan B. (24)'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenilmişti.

Ramazan Pişkin'in katili

"MASON ÖRGÜTÜ VE İLLUMİNATİ ÇETESİ..."

Duruşma İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık Erkan B., geçen celseki savunmasından pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü ve illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum' diye konuştu.