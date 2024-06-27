'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' davasında mütalaa! Katilden 'ateistim' beyanı: Savcı "keşif ve kasıt var" dedi

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin'in cenaze töreni



"NAMAZ KILDIĞI TAHTANIN YANINDA YERDEYDİ" Tanık olarak dinlenen İbrahim Baştürk, "Sanığı tanımıyorum. Olay günü iş yerimde oturuyordum. Maktul ile dükkanlarımız yan yanadır. Bir gürültü oldu. Ben 'ne oldu hocayı mı dövüyorlar' dedim. Ben dükkan dışına çıkınca sanık önümden hızla geçti. Elinde bıçak olup olmadığını görmedim. Dükkana girdiğimde maktul yerde kan içindeydi. Namaz kıldığı tahta yerdeydi maktulde onun yanına yerdeydi. Kolları sıvalıydı ayakkabısı yoktu. Hocaya seslendim ses gelmedi bende ambulansı aradım. Kendisi yan yatıyordu, düz yatırıp üstüne bir şeyler örtüp nabzını kontrol ettim. Nabzı atıyordu kısa süre sonrada ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Ben daha önceden sanığı görmedim. Olay 10-15 saniye içerisinde oldu" ifadelerini kullandı.

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katili CİNAYETTEN ÖNCE İŞ YERİNE GELİP KEŞİF YAPTI Savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın Ramazan Pişkin'e ait sosyal medyada yayınlanan videoları izlediği, olay tarihinden birkaç gün önce de maktulün iş yerine gelerek keşif yaptığı anlatıldı.



Olayı tek vuruşta öldürme kabiliyetine sahip bıçak ile maktulün iş yerine gelerek Ramazan Pişkin'i tek başına gördüğü sırada bıçakla darbeleriyle öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade edildi.



Savcı sanık Erkan Baykut'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanık Baykut, mütalaaya karşı savunmasında, "Tasarlayarak adam öldürmedim. Çelişki ifade vermedim" dedi.

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin



TUTUKLULUK DEVAM KARARI Mahkeme heyeti sanık Erkan Baykut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.



İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi.

ʺDiyarbakırlı Ramazan Hocaʺ olarak bilinen Ramazan Pişkin





Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi.



İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti.