Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!

"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirterek, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü söyledi.

İzmir 'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise yeğen olduğu belirlendi.

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.

Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."