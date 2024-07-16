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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise yeğen olduğu belirlendi. Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:38 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:36
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!

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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise yeğen olduğu belirlendi.

ALAÇATI'DA ORMAN YANGINI: 3 ÖLÜ


4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alandaki yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirterek, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü söyledi.

"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.

Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.

ÖLENLER BABA, OĞUL VE YEĞEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan arazide bulunan cenazeler, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yangında hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün (38) baba oğul, Mine Elmas'ın (35) ise Mesut Coşkunöz'ün yeğeni olduğu ortaya çıktı.

"Can haviyle araziye kaçan 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden Mesut Coşkunöz'ün sıhhi tesisatçılıktan emekli olduğu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oğlu Hilmi Coşkunöz'ün ise tekniker olduğu belirtildi.

Yangının etkili olduğu bölgedeki 4 evin sahiplerinin akraba oldukları, evleri tatil için yazlık olarak kullandıkları bildirildi. Yangın sırasında panikleyerek araziye kaçan ve dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 3 kişinin yaşadığı evlerin ise yangında hasar almadığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edilmişti.

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