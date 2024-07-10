Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler

Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermeden önce Fatih Terim'e danıştıklarını dile getirdi. Terim'in kendilerine Seçil Erzan'ı kızı gibi gördüğünü ve güvenebileceklerini söylediğini ifade ettiler. Fatih Terim de o esnada bu konuşmaları doğruladı.
Hakan Ateş
(Sonraki gün) telefonla detaylı bilgi aldım. Akşam 18.00 civarında genel müdürlüğe geldim.
Erzan'ın olduğu toplantı odasında en fazla 5-10 dakika kaldım. Tanju Kaya, Seçil Erzan ile görüşmelerinde bir sonuca ulaşamadığını, rakamların havalarda uçuştuğunu ve Erzan'ın tutarlı bilgi vermediğini, ikametine gidip belgeler alıp geldiğini, fakat yine de kesin sonuçlara ulaşamadıklarını dile getirmişti.
"NE OLDUYSA ANLAT"
Erzan'ın yanına giderek 'Geçmiş olsun, doğru neyse onları anlat, insanlar mağdur olmasın' şeklinde cümleler kullandım. Ağzımdan kesinlikle zimmet kelimesi çıkmadı.
Tamamen gerçekleri söylemesini istedim. 2019'dan sonra Erzan'ı ilk kez ve son kez 9 Nisan 2023'te 5 ile 10 dakikalık zaman aralığında gördüm. Kendisini ben de hiçbir personelim de hürriyetinden yoksun kılmamıştır. Olayın ortaya çıkmasından sonra vereceği ifadelerde zimmet kelimesini kullanmasına ilişkin hiçbir beyanda bulanmadım. Kendisine baskı yapmadım. Doğruyu söylemesi için telkinlerde bulundum. Seçil Erzan'ın getirdiği belgeleri dahi görmedim."
Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan, 9-10 Nisan'da Denizbank'ın Şişli Esentepe'deki genel merkezinde 20 saat sorgulandığını, baskı gördüğünü öne sürmüştü. Erzan, kendisine serum takıldığını da iddia etmişti.