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Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim'den dikkat çeken sözler

Kamuoyunda "yüksek getirili gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbol dünyasının tanınmış isimlerini dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, verdiği ifadede banka yetkilileri tarafından alıkonulduğunu ve baskı gördüğünü öne sürerek şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine Denizbank'ın 9 yöneticisi ifade vermeye çağrılmıştı. Erzan'ın şikayetçi olduğu dosyada çarpıcı bir ifade ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:54 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:05
Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler

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Seçil Erzan, 2 Mayıs 2023'te verdiği ifadesinde, banka yetkilileri tarafından alıkonulduğu ve kendisine baskı yapıldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuş ve isimlerini verdiği Denizbank'ın 9 yöneticisi ifadeye çağrılmıştı.

Bu soruşturma 5 Temmuz'da tamamlandı, savcılık "Erzan'ın soyut iddiaları dışında somut bir delil yok" diyerek takipsizlik kararı verdi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de bu süreçte ifade verdiği ortaya çıktı.

HAKAN ATAEŞ'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'te yer alan habere göre; Ateş şunları anlattı: "Seçil Erzan şube müdürümüzdür. İlk şahsi tanışıklığım 2019 yılında Fatih Terim'in Florya'daki kulübe daveti sebebi ile gitmemle olmuştur. Zaten o dönem Galatasaray Kulübü ile Denizbank çalıştığı için ben de bu davete icabet etmiştim. Ondan sonra kendisi ile ne telefon üzerinden ne de şahsen herhangi bir irtibatım oldu. Olsa dahi genel müdür olduğumdan doğal bir durumdur.Sonraki süreçte Erzan'ı ilk olarak 9 Nisan 2023'te genel müdürlüğün 18. katındaki toplantı odasında gördüm. Şöyle ki 7 Nisan'da (banka yöneticilerinden) Tanju Kaya beni iki ayrı şikâyetçinin bankada paraları olduğunu, fakat bu paraların Seçil Erzan tarafından fon vaadiyle alındığını ve sonrasında kendisine ulaşamadıklarını söyleyerek şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Bülent Çeviker-İnci Çeviker ile Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın şikâyetçi olduklarını öğrendim.

FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMEK İÇİN SÖZLEŞTİK
Akşam ise Fatih Terim şahsi telefonumu arayarak Bodrum'dan geleceğini ve oruçlu olduğunu, akşamına benimle görüşmek istediğini dile getirdi. Bir gün sonra genel müdürlükte buluşmak için sözleştik.

Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile (8 Nisan'da) genel müdürlüğe geldi. 28. katta bulunan odamda görüştük. Emre ve Arda çok büyük rakamlardan bahsederek milyon dolarları elden Seçil Erzan'a verdiklerini söyledi.



Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermeden önce Fatih Terim'e danıştıklarını dile getirdi. Terim'in kendilerine Seçil Erzan'ı kızı gibi gördüğünü ve güvenebileceklerini söylediğini ifade ettiler. Fatih Terim de o esnada bu konuşmaları doğruladı.

Hakan AteşHakan Ateş



(Sonraki gün) telefonla detaylı bilgi aldım. Akşam 18.00 civarında genel müdürlüğe geldim.

Erzan'ın olduğu toplantı odasında en fazla 5-10 dakika kaldım. Tanju Kaya, Seçil Erzan ile görüşmelerinde bir sonuca ulaşamadığını, rakamların havalarda uçuştuğunu ve Erzan'ın tutarlı bilgi vermediğini, ikametine gidip belgeler alıp geldiğini, fakat yine de kesin sonuçlara ulaşamadıklarını dile getirmişti.

"NE OLDUYSA ANLAT"
Erzan'ın yanına giderek 'Geçmiş olsun, doğru neyse onları anlat, insanlar mağdur olmasın' şeklinde cümleler kullandım. Ağzımdan kesinlikle zimmet kelimesi çıkmadı.

Tamamen gerçekleri söylemesini istedim. 2019'dan sonra Erzan'ı ilk kez ve son kez 9 Nisan 2023'te 5 ile 10 dakikalık zaman aralığında gördüm. Kendisini ben de hiçbir personelim de hürriyetinden yoksun kılmamıştır. Olayın ortaya çıkmasından sonra vereceği ifadelerde zimmet kelimesini kullanmasına ilişkin hiçbir beyanda bulanmadım. Kendisine baskı yapmadım. Doğruyu söylemesi için telkinlerde bulundum. Seçil Erzan'ın getirdiği belgeleri dahi görmedim."

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan, 9-10 Nisan'da Denizbank'ın Şişli Esentepe'deki genel merkezinde 20 saat sorgulandığını, baskı gördüğünü öne sürmüştü. Erzan, kendisine serum takıldığını da iddia etmişti.

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