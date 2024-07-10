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Erzurum'daki selde dereyi geçerken akıntıya kapılan Yakup Eren’in cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan Yakup Eren’in (23) cansız bedenine ulaşıldı. Eren’in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:34 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:11
Erzurum’daki selde dereyi geçerken akıntıya kapılan Yakup Eren’in cansız bedenine ulaşıldı

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan Yakup Eren'in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

EREN AKINTIYA KAPILDI
Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün çobanlarla hayvanlarını otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.

Yanındaki çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Derede kaybolan Eren'i arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, Yakup Eren'in bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu. Bekar olan Eren'in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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