Seçil Erzan davasında önemli gelişme! Erzan’ın Denizbank yöneticileri ile ilgili iddialarına takipsizlik kararı





"KOLUMA SERUMLAR TAKTILAR"

Başsavcılığa verdiği ifadede korumaların bir sonraki gün tekrar geldiğini belirten Erzan'ın "9 Nisan tarihinde beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bu işi banka dışında yaptığımı söylettiler. Yanımda Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Teftiş Kurulu Genel Müdürü Cenk İzgi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Tanju Kaya vardı" dedği ortaya çıktı.



İfadelerinin devamında banka yetkililerinin 8 Nisan akşamına kadar yanında olduğunu belirten Erzan'ın "Bu kişiler bana sürekli 'olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' sözler söyleyip bana baskı kurdular. Hatta bana o kadar iyi davranıyorlardı ki ne olduğunu anlayamamıştım. 9 Nisan günü Hakan Ateş bankaya gelerek bulunduğumuz toplantı salonuna girdi bana, 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var. Kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün. Bu sebeple sen banka dışından ne aldıysan onu söyle biz seni koruruz. Seçil'e hemen bir avukat tutalım' şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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