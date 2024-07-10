SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

786 kişiden 13'ü 9 saniyede çözebiliyor! Zeka testindeki farklı kaktüs nerede?

Bu yeni bulmaca, dikkatli gözlerin ve hızlı düşünme yeteneğinin sınandığı bir zihinsel meydan okuma sunuyor. Görselde yer alan pek çok benzer kaktüs içinden sadece bir tanesi farklılık gösteriyor. Kullanıcılardan bu farkı sadece 9 saniye içinde bulmaları isteniyor. İlk bakışta kolay gibi görünen bu bulmaca, aslında oldukça zorlayıcı olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:00 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:00
786 kişiden 13’ü 9 saniyede çözebiliyor! Zeka testindeki farklı kaktüs nerede?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bulmaca, birbirine oldukça benzer yüzlerce kaktüsün yer aldığı bir görselden oluşuyor. Görev, bu görsel karmaşa içinde farklı olan tek kaktüsü mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. Görselin basitliğine aldanmamak gerekiyor. Pek çok kişi farkı bulmakta zorlanıyor.

FARKLI KAKTÜS NEREDE?

Gergely Dudas'ın hazırladığı optik illüzyonda sizlerden farklı kaktüsü bulmanız isteniyor ve bu testi tam 9 saniyede çözmeniz gerekiyor.

Görselde pek çok kaktüs bir arada yer alıyor. Ancak bu kaktüslerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklı. Kullanıcılar, görseldeki farkı bulmak için adeta zamanla yarışıyor. Görsel, ilk bakışta basit gibi görünse de bulması beklenenden daha zor bir hale geliyor.

Bu tür görsel bulmacalar, özellikle pandemi döneminde, insanların evde kalırken zihinsel aktivitelerini artırmak için sıklıkla başvurdukları bir yöntem haline geldi.

Uzmanlar, bu tür görsel bulmacaların çözümünde başarılı olmak için odaklanmanın ve detaylara dikkat etmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, görseli belli aralıklarla gözden geçirmek, farklı açılardan bakmak ve hatta bazen biraz uzaklaşıp tekrar bakmak gerekebiliyor.

Gergely Dudas'ın kaktüs bulmacası, hem eğlenceli hem de zihinsel becerileri test etme fırsatı sunuyor. Her yaştan insanın ilgisini çeken bu bulmaca sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak kullanıcılar arasında keyifli anlar yaratıyor.

Siz de bu viral meydan okumayı deneyip, 9 saniye içinde farklı kaktüsü bulabilecek misiniz? İşte farklı kaktüs'ün yeri!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? 3 formül gündemde
Türk Telekom
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si trafik kazası geçirdi
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! İşte madde madde tüm detaylar! Hapis cezası gündemde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 15 Temmuz açıklaması: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
SON DAKİKA