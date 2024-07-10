786 kişiden 13’ü 9 saniyede çözebiliyor! Zeka testindeki farklı kaktüs nerede?

Bulmaca, birbirine oldukça benzer yüzlerce kaktüs ün yer aldığı bir görselden oluşuyor. Görev, bu görsel karmaşa içinde farklı olan tek kaktüsü mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. Görselin basitliğine aldanmamak gerekiyor. Pek çok kişi farkı bulmakta zorlanıyor.

Görselde pek çok kaktüs bir arada yer alıyor. Ancak bu kaktüslerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklı. Kullanıcılar, görseldeki farkı bulmak için adeta zamanla yarışıyor. Görsel, ilk bakışta basit gibi görünse de bulması beklenenden daha zor bir hale geliyor.