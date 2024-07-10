D vitamini savunması!

Tüyler ürperten cinayet, geçen yıl 24 Kasım'da Muğla Bodrum'da yaşandı. Doğukan D. (17), tartıştığı annesi Figen Bezmez'i (47) boğazını keserek hayattan kopardı. Gözaltına alınan katil evlat, tutuklandı. İddianameye göre Figen Bezmez, başı dönmesi üzerine oğluna sağlık ocağına giderek D vitamini tahlili yaptırma teklifinde bulundu. Doğukan D. de annesinin tavsiyesi üzerine kan verdi. Ancak D vitamini değerlerini göremeyince çıldırdı. Annesine bağırdı. "Benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel" dedi ve gelince öldürdü.

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