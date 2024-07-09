Dünyada yaşayan son canlı o kalacak! Uzay boşluğunda bile yaşıyormuş! Duyan şaşkına dönüyor

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Oxford ve Harvard Üniversiteleri'nden bilim insanları, milyonlarca tür arasında en dayanıklı olan canlıyı belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları, sekiz bacaklı mikroskobik canlı olan tardigradların, dünya üzerindeki en dayanıklı canlılar olduğunu gösterdi.

Geçmişteki Felaketler ve Dayanıklılık Dünya, geçmişte beş büyük kitlesel yok oluşa tanıklık etti. En felaketli olanı ise yaklaşık 250 milyon yıl önceki Permiyen yok oluşuydu. Bu olay, büyük volkanik patlamalarla tetiklenmiş ve tüm türlerin yüzde 90'ını ortadan kaldırmıştı. Ancak yaşam, milyonlarca yıl sonra yeniden dengelenerek gelişmeye devam etti. Günümüzde ise bilim insanları, insan faaliyetleri nedeniyle altıncı bir kitlesel yok oluşun yaşandığını öne sürüyorlar.