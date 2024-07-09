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Dünyada yaşayan son canlı o kalacak! Uzay boşluğunda bile yaşıyormuş! Duyan şaşkına dönüyor

2017 yılında Oxford ve Harvard Üniversiteleri'nde yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın sonuna kadar hayatta kalabilecek en dayanıklı canlı belirlendi. Bu mikroskobik yaratık, su ayısı olarak da bilinen tardigrad. Tardigradlar, mikroskobik boyutlarına rağmen olağanüstü dayanıklılıklarıyla bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. 8 bacaklı bu minik canlılar, ekstrem koşullara karşı gösterdikleri inanılmaz dirençle tanınıyor. Tardigradlar, dondurucu soğuklardan kavurucu sıcaklıklara, yüksek radyasyon seviyelerinden derin deniz basıncına kadar birçok zorlayıcı ortamda hayatta kalabiliyorlar. Hatta, uzay boşluğunda bile yaşamlarını sürdürebildikleri tespit edilmiştir.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:06 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:06
Dünyada yaşayan son canlı o kalacak! Uzay boşluğunda bile yaşıyormuş! Duyan şaşkına dönüyor

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Oxford ve Harvard Üniversiteleri'nden bilim insanları, milyonlarca tür arasında en dayanıklı olan canlıyı belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları, sekiz bacaklı mikroskobik canlı olan tardigradların, dünya üzerindeki en dayanıklı canlılar olduğunu gösterdi.

Geçmişteki Felaketler ve Dayanıklılık

Dünya, geçmişte beş büyük kitlesel yok oluşa tanıklık etti. En felaketli olanı ise yaklaşık 250 milyon yıl önceki Permiyen yok oluşuydu. Bu olay, büyük volkanik patlamalarla tetiklenmiş ve tüm türlerin yüzde 90'ını ortadan kaldırmıştı. Ancak yaşam, milyonlarca yıl sonra yeniden dengelenerek gelişmeye devam etti. Günümüzde ise bilim insanları, insan faaliyetleri nedeniyle altıncı bir kitlesel yok oluşun yaşandığını öne sürüyorlar.

Nükleer Tehdit ve Astronomik Ölçekli Felaketler

Araştırmalar, potansiyel olarak daha ciddi bir tehdit olarak nükleer savaşın ve astronomik ölçekli felaketlerin, dünya üzerindeki yaşamı tehdit edebileceğini belirtiyor. Nükleer bir savaş, radyoaktif serpinti ve uzun süreli karanlık ve dondurucu sıcaklıklarla ekosistemleri bozabilecek bir "nükleer kış" senaryosuna yol açabilir. Aynı zamanda, gama ışını patlamaları, büyük asteroid çarpmaları ve süpernova patlamaları gibi olaylar da dünya üzerindeki yaşamı tehdit edebilir.

Tardigradlar: Son Hayatta Kalanlar

2017 yılında Oxford ve Harvard Üniversiteleri'nden araştırmacılar, su ayısı olarak da bilinen tardigradların, herhangi bir astrofiziksel felaketten sonra yok olmaktan kurtulabilecek tek hayvan olduğu sonucuna vardılar. Yakınlardaki süpernovaların ya da büyük asteroid çarpmalarının insanlar üzerindeki potansiyel yıkımına rağmen, tardigradlar bundan etkilenmeyebilir.

Tardigradların Özellikleri

Tardigradlar, sekiz bacaklı, neredeyse mikroskobik canlılardır ve dayanıklılıklarıyla ünlüdürler. Herhangi bir mikrobik grubun parçası olmayıp, kesin olarak hayvanlar alemine aittirler. Dr. David Sloan'ın da belirttiği gibi, yaşam bir kez tutunmaya başladığında inanılmaz derecede inatçıdır. Birçok türün ve hatta tüm cinslerin soyu tükenebilirken, yaşam bir bütün olarak devam eder.

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