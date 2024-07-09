SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bunu öğrendikten sonra bir daha yapmayacaksınız! 40 derecede sakın çamaşır yıkamayın! Meğer bütün kıyafetleri...

Ülkemizde birçok insan, çamaşırlarını makinede yıkarken mevsimden mevsime değişmekle birlikte genellikle 35 ya da 40 derecelik sıcaklıkları tercih ediyor. Ancak uzmanlar, 40 derecelik yıkama işlemlerinin çamaşırlara zarar verdiğini belirtiyor. Peki, çamaşır yıkama sıcaklıkları hakkında bilmemiz gerekenler neler? İşte uzman görüşleri ve öneriler... Uzmanlar, 40 derecelik yıkama sıcaklığının çamaşırların liflerine zarar verebileceğini ve rengini solmasına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle hassas kumaşlar ve renkli çamaşırlarda bu sıcaklık, deformasyon ve renk kaybına yol açabiliyor. Ayrıca, bu sıcaklıkta bazı lekeler tam olarak çıkarılamadığı gibi, çamaşırlarda kötü koku oluşumu da görülebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:30 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:30
Bunu öğrendikten sonra bir daha yapmayacaksınız! 40 derecede sakın çamaşır yıkamayın! Meğer bütün kıyafetleri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çamaşır makineleri, hayatımızı kolaylaştıran en büyük araçların başında geliyor. Elle yapılacak ve saatlerce sürecek zahmetli işlemleri dakikalar içerisinde eksiksiz olarak yerine getiren makineler, insanların hem zamanını hem de enerjisini korumasını sağlıyor. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 35 ve 40 derecelik sıcaklıklar, çoğu zaman mevsim ve yıkanacak giysinin durumu ile leke yapısına göre değişiklik gösterebiliyor.

ZORUNDA KALINMADIKÇA 40 DERECEYİ KULLANMAYIN

Çamaşırları 40 derecede yıkamaktan kaçınmak gerektiğini belirten uzmanlar, bu sıcaklık artışının karbon ayak izi konusunda önemli etkilerinin olduğunu vurguladı. Günlük hayatta kullandığımız birçok çamaşır, 30 derecelik sıcaklıklarda hatta soğuk su ile bile yıkanabilecek durumda. Sıcak su üretmek için çalışan mekanizmalar, genellikle atmosfere sera gazı salınmasına neden olurken, fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını da yukarı çekiyor. Daha düşük sıcaklıkları seçmek, çevresel ayak izinizi en aza indirmeye yönelik küçük ama önemli bir adımdır.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR ÇOK DAHA EKONOMİK

Çevresel hassasiyetlerin yanı sıra, 40 derecelik sıcaklıklarda yıkama yapmak birçok insan için pahalı olabilir. Suyu ısıtmak için ihtiyaç duyulan enerji, elektrik faturalarını yüklü hale getirmekte. Daha düşük sıcaklıklar kullanılarak harcanan enerji miktarı düşürülebilir ve bu durum faturalarda önemli bir azalmayı beraberinde getirir. Modern deterjanlar, soğuk ile tepkimeye girmeye uygun şekilde üretiliyor. Bu sayede bütçenizden tasarruf ederken temizlikten ödün vermenize gerek kalmaz.

KIYAFETLERİNİZİN HASAR ALMASINA ENGEL OLUN

Ayrıca kıyafetleri 40°C'de yıkamak, kıyafetlerinizin zamanla yıpranmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar kumaşların çekmesine, solmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir. Yün veya ipek gibi hassas ürünler özellikle sıcak sudan zarar görmeye karşı hassastır. Daha düşük sıcaklıkları tercih ederek kıyafetlerinizin renklerini ve dokularını koruyarak ömrünü uzatırsınız. Bu sadece gardırobunuza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kıyafet değiştirme sıklığını da azaltarak daha sürdürülebilir ve ekonomik bir yaklaşıma katkıda bulunur.

Tüm bu faktörlerin yanında, çamaşırları düzenli olarak 40°C'de yıkamak, kıyafetlerimizin markası ve kalitesi ne olursa olsun onların kullanım ömrünü aşağıya çekmekte. Yüksek sıcaklıklar kumaşların çekmesine, solmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir. Yün veya ipek gibi hassas ürünler özellikle sıcak sudan zarar görmeye karşı hassastır.

Daha düşük sıcaklıkları tercih ederek kıyafetlerinizin renklerini ve dokularını koruyarak ömrünü uzatırsınız. Bu sadece gardırobunuza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kıyafet değiştirme sıklığını da azaltarak daha sürdürülebilir ve ekonomik bir yaklaşıma katkıda bulunur.

Resimde ilk hangi hayvanı gördün? EQ testi: 267 kişiden 189u en zayıf yönünü öğrendiResimde ilk hangi hayvanı gördün? EQ testi: 267 kişiden 189u en zayıf yönünü öğrendi
Resimde ilk hangi hayvanı gördün? EQ testi: 267 kişiden 189'u en zayıf yönünü öğrendi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Türk Telekom
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Bodrum’da orman yangını! 2024 yılının en ciddi yangınlarındandı Kontrol altına alındı
SON DAKİKA