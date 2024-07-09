Zeka sorusu: Onların IQ’su tavan! Bu görseldeki 5 hatayı 9 saniyede tespit edenler üstün zekalı

Beyin jimnastiği ve görsel bulmacalar, IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yolu olmasının yanı sıra beyninize çok ihtiyaç duyduğu kardiyoyu da sağlar. Üstelik, bu tür bulmacalarda ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar başarılı olursunuz. Resimde bir kadının tarlada sebze ektiği ve eşinin arkada durup ona el salladığı görülüyor. Ancak, resimde size garip gelen bir şeyler olmalı. İşte zekanızı zorlayacağınız o bulmaca...

📍 Görselde bir kadının tarlada sebze ektiği ve eşinin arka planda durup ona el salladığı görülüyor.

📍 Bu zeka oyununda, bir görselde yer alan 5 hatalı nesneyi 9 saniye içinde tespit etmeniz gerekiyor.

📍 Ancak, resme daha yakından baktığınızda, bazı şeylerin garip olduğunu fark edeceksiniz.

📍 Göreviniz, resme ait olmayan beş garip nesneyi tespit etmek ve bunu yapmak için sadece dokuz saniyeniz var.

Bu zeka oyununda ipuçları kolayca gelmiyor. Resmi ızgaralara bölmek ve yukarıdan aşağıya ve soldan sağa taramak, hataları bulmanıza yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Başlayın!