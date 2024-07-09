Adana’da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

ÇALIŞMALAR SABAH BAŞLADI

Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.