SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:44 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:55
Adana’da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

ÇALIŞMALAR SABAH BAŞLADI
Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bot yardımıyla gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Akkoç'un cansız bedenini buldu.

Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

MORGA KALDIRILDI
Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Irak Rusya Türkiye ve Suriye arasından yeni bir ittifak mı doğuyor? Başkan Erdoğan’ın Suriye çıkışı içerde ve dışarıda birilerini rahatsız etti
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
SON DAKİKA