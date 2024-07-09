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Dilan Polat'a bir şok daha! Dilan Polat ve Engin Polat tahliye beklerken mahkeme 'ağır ceza' dedi! İddianamede dikkat çeken detay

Kasım 2023'te kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti bir şok daha yaşadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Can ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameyi ağır ceza mahkemesine iade etti.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:04 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:14
Dilan Polat’a bir şok daha! Dilan Polat ve Engin Polat tahliye beklerken mahkeme ’ağır ceza’ dedi! İddianamede dikkat çeken detay

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat çiftinin 40 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianameyi "Bu iddianamedeki suçlamalar Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisinde" diyerek savcılığa iade etti.

TAHLİYE BEKLERKEN DOSYA AĞIR CEZAYA!
Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

40 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, İddianamede Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla ve 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

İŞTE AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI!
Hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 75 sayfalık iddianameyi yetkisi dışında kaldığı gerekçesiyle iade etti.

Mahkeme, iddianamede yer verilen suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girdiğini vurgulayarak iddianameyi savcılığa geri iade etti.

NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Cumhuriyet savcılığının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep edilmişti.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

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