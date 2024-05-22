Optik illüzyon: Sosyal medyada viral olan kişilik testi! Kedi merdivenlerden iniyor mu yoksa çıkıyor mu

Sosyal medyada son zamanlarda viral olan bir resim kullanıcıları ikiye böldü. Resimde merdivenlerden inen mi çıkan mı belli olmayan bir kedi görülüyor. Bu optik illüzyon, kişilik testleri sevenler için de ilgi çekici bir konu haline geliyor. Peki, bu resimde siz ne görüyorsunuz? Kedinin merdivenlerden indiğini mi yoksa çıktığını mı düşünüyorsunuz? Cevabınız, kişiliğiniz hakkında bazı ipuçları verecek. İşte kişilik testi içeren o optik illüzyon...