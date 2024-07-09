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Antalyasporlu Naldo Pereira'nın oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye 10 yıl hapis: Eşi gözyaşlarını tutamadı

Antalyaspor'un, Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, C.E. ve Alexandra Nardy'in yaralanmasına neden olan tutuklu sanık otomobil sürücüsü Ferhat Karakaş (24), indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:47 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 11:50
Antalyasporlu Naldo Pereira’nın oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye 10 yıl hapis: Eşi gözyaşlarını tutamadı

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Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

NALDO'NUN EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ferhat Karakaş'ın yanı sıra Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma esnasında Juliana Tilatti, gözyaşlarına hakim olamadı.

Dosyaya beklenen bilirkişi raporu eklendi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ferhat Karakaş'ın birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması, alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Ferhat Karakaş, "Üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Pişmanım. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karakaş'a, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası Naldo Pereira ve güçlükle ayakta duran eşi Juliana Tilatti, gözyaşları içerisinde Antalya Adliyesi'nden ayrıldı.

Juliana'dan özür diliyorum

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