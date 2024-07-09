Antalyasporlu Naldo Pereira’nın oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye 10 yıl hapis: Eşi gözyaşlarını tutamadı

Antalya 'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira 'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dosyaya beklenen bilirkişi raporu eklendi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ferhat Karakaş'ın birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması, alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.