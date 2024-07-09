SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bodrum'da evlat vahşeti! D vitamini cinayeti! Annesinin boğazını bu yüzden kesti!

Bodrum'da geçtiğimiz yıl yaşanan cinayette detaylar ortaya çıktı. Doğukan D., baygınlık geçirdiği için kendisini tahlil yaptırmaya götüren annesi Figen Bezmez'i D vitaminine bakılmadı diye "Ben de senden 4 tüp kan akıtacağım" sözleriyle boğazından kesip öldürmüş.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:47 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:57
Bodrum’da evlat vahşeti! D vitamini cinayeti! Annesinin boğazını bu yüzden kesti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı.

Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İDDİANAMEDE ŞOK DETAY
Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

BEN DE SENDEN 4 TÜP KAN AKITACAĞIM
İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

KAPIYI KİLİTLEYİP BOĞAZINI KESTİ
Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİ VARMIŞ
İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Başkan Erdoğan Washington’a hareket etti! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Fransa’da mali kriz! Macron’un kumarı ülkeyi batırdı! İngiliz basınından ‘Sefiller’ manşeti
Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’dan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiye’de de öyle hesaplanıyor
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme! Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı! Bakan Ali Yerlikaya detayları paylaştı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Havalimanlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! Elle aramayı kabul etmeyen uçağa binemeyecek
Metin Akpınar ’tek gecelik ilişki mahsulü’ dese de DNA ile tescillendi! Duygu Nebioğlu Bir davamız daha var dedi... 10 bin TL detayı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı: 1 milyar dolarlık yatırım 5 bin kişilik istihdam
Beyaz Saray’dan Joe Biden açıklaması! ABD Başkanı Parkinson mu? Ünlü oyuncudan ilginç destek: Altına s*çsa bile...
Beşiktaş’a dünya yıldızı! Immobile’nin ardından o da geliyor
ABD’de 25 yıl sonra bir ilk! Başkent Washington’da 75. NATO Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı
SON DAKİKA