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Antalyasporlu Naldo Pereira'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sanık Ferhat Karakaş özür diledi: Pişmanım

Son dakika haberi! Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira'nın (4) ve kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ferhat Karakaş (23), "Kazada hem babasının hem de oğlunun ölümüne neden olduğum için özellikle Juliana Tilatti'den özür diliyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 13:00 Güncelleme 27 Şubat 2024, 13:10
Antalyasporlu Naldo Pereira’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sanık Ferhat Karakaş özür diledi: Pişmanım

Antalya'da, geçen yıl 7 Eylül'de, 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamlarını yitirdi.

TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Naldo Pereira'nun oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin öldüğü kazaya neden olan sürücünün, Ferhat Karakaş olduğu belirlendi. Karakaş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Sanık Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Karakaş'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Karakaş katıldı. Duruşma salonunda Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Juliana Tilatti gözyaşlarına hakim olamadı. Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti, otopsi raporunu öğrendiklerini ve sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık Ferhat Karakaş ise savunmasında, "Kazada hem babasının hem de oğlunun ölümüne neden olduğum için özellikle Juliana Tilatti'den özür diliyorum. Pişmanım" dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, eksik raporların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine, sanık Ferhat Karakaş'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

40 gün sonra acı haber!

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