Antalyasporlu Naldo Pereira’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sanık Ferhat Karakaş özür diledi: Pişmanım

TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Naldo Pereira'nun oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin öldüğü kazaya neden olan sürücünün, Ferhat Karakaş olduğu belirlendi. Karakaş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Sanık Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Karakaş'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.