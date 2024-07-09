Zeka testi: Resimdeki kabak nerede? 248 kişiden sadece 3’ü başarıya ulaştı

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Dudas'ın son tasarımı, renkli ve detaylı çizimleriyle dikkat çekiyor. Görselde yer alan çok sayıda tırtılın arasında gizlenmiş olan kabak, kullanıcılara hem görsel zekalarını test etme şansı veriyor hem de eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Bu zeka testinde, kabak 10 saniye içinde bulunabiliyor.

IQ SEVİYESİ VE GÖRSEL ALGI Bu görsel bulmacayı çözenlerin son derece yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğu iddia ediliyor.