SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Resimdeki kabak nerede? 248 kişiden sadece 3'ü başarıya ulaştı

Son dönemlerde sosyal medyada ve internet sitelerinde viral olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü tasarımcı Gergely Dudas, yani Dudolf, tarafından hazırlanan ve tırtılların içinde gizlenmiş bir kabak bulmayı gerektiren görsel zeka testi, kullanıcılar arasında büyük ilgi görüyor. Peki, siz bu testte kabağı 10 saniyede bulabilecek misiniz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:01 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:01
Zeka testi: Resimdeki kabak nerede? 248 kişiden sadece 3’ü başarıya ulaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dudas'ın son tasarımı, renkli ve detaylı çizimleriyle dikkat çekiyor. Görselde yer alan çok sayıda tırtılın arasında gizlenmiş olan kabak, kullanıcılara hem görsel zekalarını test etme şansı veriyor hem de eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Bu zeka testinde, kabak 10 saniye içinde bulunabiliyor.

IQ SEVİYESİ VE GÖRSEL ALGI

Bu görsel bulmacayı çözenlerin son derece yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğu iddia ediliyor.

Ancak gerçekte bu tür testler farklı algılama ve dikkat becerilerini ölçmek için kullanılıyor. Bu nedenle, kabak bulma süreniz IQ seviyenizle doğrudan ilişkili olmayabilir.

Sosyal medya kullanıcıları buldukları sonuçları arkadaşlarıyla paylaşarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de zeka testlerine olan ilgilerini ortaya koyuyorlar.

İŞTE KABAĞIN YERİ!

Biz de sizler için bu zorlu bulmacanın çözümünü paylaşıyoruz.

Tırtılların arasında ustalıkla gizlenmiş kabağı gösteren işaretlenmiş görseli aşağıda bulabilirsiniz. Hazır mısınız, bakalım kabağı bulabilecek misiniz?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı ’tutanak’la çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...
Gazze’den Mısır’a üç katlı tünel ağı! İsrail ordusu şaşkına döndü: Ülke sınırlarını aşıyor
Başkan Erdoğan Washington’a hareket etti! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’dan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiye’de de öyle hesaplanıyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
Fransa’da mali kriz! Macron’un kumarı ülkeyi batırdı! İngiliz basınından ‘Sefiller’ manşeti
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme! Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı! Bakan Ali Yerlikaya detayları paylaştı
Havalimanlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! Elle aramayı kabul etmeyen uçağa binemeyecek
Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni
Metin Akpınar ’tek gecelik ilişki mahsulü’ dese de DNA ile tescillendi! Duygu Nebioğlu Bir davamız daha var dedi... 10 bin TL detayı
SON DAKİKA