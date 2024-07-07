Bahçelievler’de çöken binanın etkilediği 2 binada kalan eşyalara taşıma izni

Bahçelievler 'de, ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın, taşıyıcı sistemlerine, kolon ve kirişlerine zarar vermesi nedeniyle tahliye edilen 2 binada kalan eşyalar, gerekli izinlerin verilmesinin ardından kontrollü şekilde alınmaya başlandı.

2 BİNADAN KAROT ALINDI Çöken binanın taşıyıcı sistemlerine, kolon ve kirişlerine zarar verdiği anlaşılan, Kale Sokak'ta kimsenin oturmadığı 2 binadan bir süre önce karot alındı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta, 3 katı kaçak olduğu tespit edilen 7 katlı binanın 27 Haziran'da kısmen çökmesinden etkilenen yapılarda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Binalarda oturan vatandaşlar, yapının durumunu belirleyecek test sonucunu beklemeden taşınma taleplerini dilekçeyle Bahçelievler Belediyesine iletti.

Belediye yetkilileri, toplam 136 kişinin ikamet ettiği belirtilen binalardaki eşyaların alınması için kat maliklerine dönüşümlü izin verdi.

Bina sakinleri, "yarım gün bir daire, yarım gün diğer daire" şeklinde belirlenen sırayla eşyalarını almaya başladı.

İsteyen bina sakinleri, ilçedeki bir yatılı okulun misafirhanesine belediye tarafından yerleştirildi. Okullar açılana kadar kalınabilecek misafirhanede vatandaşların beslenme ihtiyacı da karşılanıyor.