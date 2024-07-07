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Bahçelievler'de çöken binanın etkilediği 2 binada kalan eşyalara taşıma izni

Bahçelievler'de, ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın, taşıyıcı sistemlerine, kolon ve kirişlerine zarar vermesi nedeniyle tahliye edilen 2 binada kalan eşyalar, gerekli izinlerin verilmesinin ardından kontrollü şekilde alınmaya başlandı. Kardeşinin evinden eşya taşıyan Murat Kandoğmuş, "Belediye izin vermeden binaya giremiyoruz. Eşyayı çıkarıp başka bir yere koyacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:43 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:43
Bahçelievler’de çöken binanın etkilediği 2 binada kalan eşyalara taşıma izni

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Bahçelievler'de, ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın, taşıyıcı sistemlerine, kolon ve kirişlerine zarar vermesi nedeniyle tahliye edilen 2 binada kalan eşyalar, gerekli izinlerin verilmesinin ardından kontrollü şekilde alınmaya başlandı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta, 3 katı kaçak olduğu tespit edilen 7 katlı binanın 27 Haziran'da kısmen çökmesinden etkilenen yapılarda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

2 BİNADAN KAROT ALINDI
Çöken binanın taşıyıcı sistemlerine, kolon ve kirişlerine zarar verdiği anlaşılan, Kale Sokak'ta kimsenin oturmadığı 2 binadan bir süre önce karot alındı.

Binalarda oturan vatandaşlar, yapının durumunu belirleyecek test sonucunu beklemeden taşınma taleplerini dilekçeyle Bahçelievler Belediyesine iletti.

Belediye yetkilileri, toplam 136 kişinin ikamet ettiği belirtilen binalardaki eşyaların alınması için kat maliklerine dönüşümlü izin verdi.

Bina sakinleri, "yarım gün bir daire, yarım gün diğer daire" şeklinde belirlenen sırayla eşyalarını almaya başladı.

İsteyen bina sakinleri, ilçedeki bir yatılı okulun misafirhanesine belediye tarafından yerleştirildi. Okullar açılana kadar kalınabilecek misafirhanede vatandaşların beslenme ihtiyacı da karşılanıyor.

Binada oturan kardeşinin eşyasını taşıyan Murat Kandoğmuş, AA muhabirine, hasar gören evin oturulamayacak durumda olduğunu söyledi.

Kandoğmuş, "Kardeşimin, kaba eşyası hariç ufak şeyleri kurtarmaya çalışıyoruz. Belediyeden kısa süreliğine izin aldık. Belediye izin vermeden binaya giremiyoruz. Eşyayı çıkarıp başka bir yere koyacağız. Ev de bulamıyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler hemen dışarıya çıkmıştı.

Bundan kısa bir süre sonra binada kısmi çökme meydana gelirken, yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Çökme nedeniyle 7 katlı binanın ilk 3 katı dibe göçerken, diğer 4 katı zemin üzerinde kalmıştı.

Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980 yılında 4 katlı olarak ruhsat aldığı, yapıya 1994 yılında kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

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