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Misafir zile basana kadar hazır oluyor! 5 dakikada ıspanaklı börek tarifi zirvede!

Canınız börek mi çekti ama evde yufka yok ve hamur yoğuracak zamanınız da yok? Hiç merak etmeyin, çünkü size mutfakta sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tavada ıspanaklı börek tarifi hazırladık. Bu tarif, hem pratikliği hem de lezzetiyle sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Kolay hazırlanışı ve kısa sürede pişmesiyle özellikle acil durumlarda veya aniden misafir geldiğinde kurtarıcınız olacak. İşte bu lezzetin müptelası olacağınız tavada ıspanaklı börek tarifimiz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:03 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:08
Misafir zile basana kadar hazır oluyor! 5 dakikada ıspanaklı börek tarifi zirvede!

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Ispanak, kaşar peyniri ve yumuşacık hamurun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu börek, yapışmaz tava ile pratik bir şekilde pişirilir. Her lokmasıyla lezzet şöleni sunan bu tarif, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edilebilir.

5 DAKİKADA ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

🥚 2 adet yumurta
🫙 Yarım çay bardağı sıvıyağ
🥛 1 su bardağı süt
🧂 Tuz
🧀 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
🌱 1 tutam ıspanak
🥄 1 su bardağı un
🧁 1 adet kabartma tozu


Karışımı Hazırlama

🍜 Karıştırma kabına yumurtaları kırın.
🥛 Sütü ve sıvıyağı ekleyip çırpın.
🥄 Unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin.
🧀 Rendelenmiş kaşar peynirini ve doğranmış ıspanakları ekleyip iyice karıştırın.

Tavada Pişirme

🍳 Yapışmaz bir tavayı sıvıyağ ile güzelce yağlayın.
🥘 Hazırladığınız börek karışımını yağlanmış tavaya dökün.
🔥 Tavayı kısık ateşte pişmeye bırakın.
👀 Alt kısmının pişip pişmediğini spatula ile kenarından kontrol edin.
🔄 Alt kısmı pişen böreği düz bir servis tabağı veya düz bir kapak yardımı ile ters çevirin.
🔥 Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

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