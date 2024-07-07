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Fenomen Ece Ronay davasında ‘Çirkinler çetesi’ detayı! Eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlayanlar ile irtibatı ortaya çıktı

Fenomen Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddia edilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında Ece Ronay "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından adli kontrol talebiyle serbest kalırken 3 şüpheli "silahla tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlayanların 'Çirkinler çetesi'ne üye oldukları ve Ece Ronay ile irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılığın talebi üzerine 'Çirkinler çetesi' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay soruşturması birleştirildi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 15:12 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 15:19
Fenomen Ece Ronay davasında ‘Çirkinler çetesi’ detayı! Eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlayanlar ile irtibatı ortaya çıktı

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Mehmet Bilir'in 6 Aralık 2023 günü İstanbul Kartal'daki iş yerinin kurşunlanması olayının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak baskını gerçekleşti. Bilir'in eski eşi Ece Ronay'la birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI İDDİASI
Fenomen Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in İstanbul Kartal'daki iş yerini bağlantılı olduğu motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlattığı, Ronay'ın bu olayda azmettirici olduğu belirtildi.

Ronay'la birlikte 8 şüphelinin isminin yer aldığı soruşturmada şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

RONAY ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Soruşturma kapsamında Ece Ronay "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından adli kontrol talebiyle serbest kalırken 3 şüpheli "silahla tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

ELEBAŞI ZUHAT ALTUNÇELEBAŞI ZUHAT ALTUNÇ

'ÇİRKİNLER'LE İRTİBATLI ÇIKTI
Soruşturma sürerken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Elebaşılığını yurtdışında firari olan Zuhat Altunç'un yaptığı, 3 cinayet, silahlı tehdit, yaralama, uyuşturucu ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi olaya karışan 'çirkinler çetesi' üyesi kişilere yönelik yürütülen soruşturma ile Ece Ronay ve diğer şüpheliler arasında bağlantı olduğunu bildirdi.

Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında çirkinler çetesi üyelerinin de olduğu kaydedildi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, çirkinler çetesi suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma dosyasının Bakırköy'deki dosya ile birleştirilmek üzere yetkisizlik kararı verdi.

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