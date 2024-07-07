Fenomen Ece Ronay davasında ‘Çirkinler çetesi’ detayı! Eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlayanlar ile irtibatı ortaya çıktı

Ronay'la birlikte 8 şüphelinin isminin yer aldığı soruşturmada şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

RONAY ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında Ece Ronay "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından adli kontrol talebiyle serbest kalırken 3 şüpheli "silahla tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

ELEBAŞI ZUHAT ALTUNÇ 'ÇİRKİNLER'LE İRTİBATLI ÇIKTI

Soruşturma sürerken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Elebaşılığını yurtdışında firari olan Zuhat Altunç'un yaptığı, 3 cinayet, silahlı tehdit, yaralama, uyuşturucu ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi olaya karışan 'çirkinler çetesi' üyesi kişilere yönelik yürütülen soruşturma ile Ece Ronay ve diğer şüpheliler arasında bağlantı olduğunu bildirdi.

Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında çirkinler çetesi üyelerinin de olduğu kaydedildi. İKİ DOSYA BİRLEŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, çirkinler çetesi suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma dosyasının Bakırköy'deki dosya ile birleştirilmek üzere yetkisizlik kararı verdi.