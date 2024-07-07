Kansere bile çare oluyor: Osmanlı Dönemi’nde kullanılan mucize karışım

kullanılmaya başlandı. 🌟 Bu mucizevi formüllerden biri de maden suyu ve elma sirkesi karışımı. Hem maden suyunun hem de elma sirkesinin sağlığa olan faydaları uzun süredir biliniyor, ancak bu iki bileşeni bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şifa deposu, pek çok hastalığın önüne geçiyor.