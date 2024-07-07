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Burdur Antalya yolunda korkutan trafik kazası! Araç bariyerleri aşıp kayalıklara daldı

Burdur-Antalya yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı ardından kayalıklara daldı. Araç sürücüsü yaralı halde bulunurken bölgeye gelen sağlık personellerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 20:48 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 20:48
Burdur Antalya yolunda korkutan trafik kazası! Araç bariyerleri aşıp kayalıklara daldı

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Burdur Antalya yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin bariyere aşıp kayalıklara daldığı feci kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi.

KAYALIKLARA VURDU

Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Serdar L. (40) idaresindeki 34 CLS 779 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyere ardından da şarampolde bulunan kayalıklara vurdu.

Kazada otomobil sürücüsü Serdar L. hafif şekilde yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırılarak otoparka çekildi.

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