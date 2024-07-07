Burdur Antalya yolunda korkutan trafik kazası! Araç bariyerleri aşıp kayalıklara daldı

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırılarak otoparka çekildi.