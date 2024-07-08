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Yastıklarınıza sakın ama sakın bunu yapmayın! Klozetten 17 bin kat daha pis olduğu kanıtlandı!

Özenle yıkadığınız yastık ve yastık kılıflarının tam anlamıyla temiz olmadığını duymak sizi şaşırtabilir. Yapılan araştırmalar, yastıkların ve yatak takımlarının mikrop yuvası olduğunu gösteriyor. Bir yatak firmasının bulgularına göre, yastık kılıfları klozet kapaklarından 17 bin kat daha fazla bakteri barındırabilirken, çarşaflar sadece bir haftalık kullanımda banyo kapı kollarından 25 bin kat daha fazla bakteri toplayabiliyor. Bu şaşırtıcı sonuçlar, düzenli temizlik alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Yatak hijyeninize dikkat ederek sağlığınızı korumanın yollarını öğrenin!

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:35
Yastıklarınıza sakın ama sakın bunu yapmayın! Klozetten 17 bin kat daha pis olduğu kanıtlandı!

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Bu bakteriler sadece zararsız türler değil; zatürre gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilen ve antibiyotik direncini artıran suşları da içerebilirler. Yatak yüzeylerinde, gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler bile tespit edilmiştir.

KLOZET KAPAĞINDAN 17 BİN KAT DAHA KİRLİ

Uzmanlar, yatak takımlarının hijyenini sağlamak için, özellikle aşırı terliyorsanız, cildiniz veya saçlarınız yağlıysa ya da makyajla uyuyorsanız yastık kılıflarınızı daha sık yıkamanızı öneriyor.

Yastık kılıfındaki aşınma ve yıpranma, görünür bir kirlenme olmasa bile tehlikeli bakterileri barındırabileceğinden, haftalık yıkama yeterli olmayabilir.

DOĞRU TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Saten veya pamuk gibi çeşitli kumaş türleri bakteri üremesini belirgin şekilde etkilemez; dolayısıyla, kullanılan malzemeden bağımsız olarak doğru temizlik yöntemleri önemlidir. Yastık kılıflarını temizlerken, derinlemesine bir temizlik sağlamak için sıcak su ve etkili bir deterjan kullanmak büyük önem taşır.

YASTIKLARIN DEĞİŞİM SÜRESİ

Ancak sorun sadece bakterilerle sınırlı değil; yastıklar ayrıca ter, yağ ve ölü deri hücrelerini emerek küf ve alerjenlerin oluşumuna neden olabilir. Bu riski azaltmak için uzmanlar, yastıkların 1-2 yılda bir tamamen değiştirilmesini tavsiye ediyor.

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