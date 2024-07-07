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Hem Doyurucu Hem Lezzet Bombası! 10 Dakikada Haftasonu Kahvaltısı

Yeni güne enerjik başlamak için sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltının rolü tartışılmaz. Sabahları ihtiyacınız olan enerjiyi alabilmek için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu kahvaltı tarifi, sadece lezzetiyle değil, besleyici içeriğiyle de gün boyu zinde kalmanızı sağlayacak. Yumurtadan una, biberden maydanoza kadar birbirinden faydalı malzemelerle dolu bu tarif, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartmanın en güzel yolu. Hazırlaması basit, yemesi keyifli bu kahvaltı ile güne dinç ve mutlu başlayın!

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:33 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:33
Hem Doyurucu Hem Lezzet Bombası! 10 Dakikada Haftasonu Kahvaltısı

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Güne güzel başlamak için enfes bir kahvaltı şart! Taze sebzeler ve tulum peyniri ile hazırlayacağınız bu tarif, sabahlarınıza lezzet katacak. İhtiyacınız olan malzemeleri toparlayın ve adım adım takip ederek harika bir kahvaltı hazırlayın.

🥚🍞 GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 tane yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker (20 gram)
  • 1 tatlı kaşığı tuz (8 gram)
  • 1 paket maya (10 gram)
  • 1,5 su bardağı ılık süt (300 ml)
  • 1,5 su bardağı ılık su (300 ml)
  • 3,5 su bardağı un (420 gram)
  • 1 tane kırmızı biber
  • 3 tane yeşil biber
  • Maydanoz
  • 2 tane taze soğan
  • 1 tane soğan
  • 1 tane patates
  • 150 gram tulum peynir

🍳🥄 HAZIRLIK İPUÇLARI

🍶🍞 Hamur Hazırlığı: Ilık süt ve suyu karıştırarak içine maya, şeker ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun mayalanması için üzerini örtüp ılık bir yerde bekletin.

🌶️🌿 Sebzelerin Hazırlığı: Kırmızı ve yeşil biberleri ince ince doğrayın. Maydanozu ve taze soğanları kıyın. Soğanı ve patatesi rendeleyin.

🥣🥔 Karışım Hazırlığı: Mayalanan hamura sebzeleri ve rendelenmiş patatesi ekleyin. İyice karıştırın.

🧀🫔 Peynir Eklemek: Karışımın içine tulum peynirini ekleyin ve hafifçe karıştırın.

🍳🔥 Pişirme: Hazırladığınız karışımı uygun bir tavaya dökün ve orta ateşte pişirin. Üzerine yumurtaları kırın ve pişirmeye devam edin.

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