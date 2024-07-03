SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Pendik'te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Pendik'te bir şahıs, boşama aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, saldırgan eş kaçarak olay yerinden kaçtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:00 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:00
Pendik’te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B.(49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.



"BİR SÜREDİR ARALARINDA PROBLEM VARDI"
Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
SON DAKİKA