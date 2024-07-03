Pendik’te koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü





"BİR SÜREDİR ARALARINDA PROBLEM VARDI"

Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.