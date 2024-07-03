Dünyanın en lezzetli zeytini için tek bir püf nokta: Zeytin alırken buna bakın!

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Zeytinlerin boyanmış olması, solgun görünmesi veya doğal olmayan yöntemlerle işlenmiş olması, hem lezzet hem de sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, zeytin seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kritik hususlar, tüketicilerin bilinçli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olabilir.

ZEYTİN SEÇERKEN BUNA DİKKAT! Kaliteli zeytinler diri ve dolgun bir yapıda olmalıdır. Solgun zeytinlerden kaçının. Zeytinin parlak bir görünümü varsa, bu onun kaliteli ve taze olduğunun bir işaretidir.