Peş peşe alarm çağrısı! Bugün fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. 4 Temmuz'da yurt genelinde çeşitli hava durumu tahminleri yapılırken, Ankara Valiliği sel uyarısında bulundu. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İşte detaylar...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI