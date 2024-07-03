Peş peşe alarm çağrısı! Bugün fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. 4 Temmuz'da yurt genelinde çeşitli hava durumu tahminleri yapılırken, Ankara Valiliği sel uyarısında bulundu. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İşte detaylar...
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Perşembe öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.