Kendiliğinden yetişiyor! Her derde deva bitki için vatandaş sıraya girdi! Dağların şifalı doktoru deniyor

Bu süreç, kantaronun şifalı yağlarının ve özlerinin en iyi şekilde açığa çıkmasını sağlıyor. Kantaron, özellikle kadınlar tarafından toplanıyor; bu da hem sağlıklarına katkıda bulunuyor hem de aile ekonomilerine önemli ölçüde destek oluyor. Hasat, Feke'nin Tapan mahallesinde bir gelenek haline gelmiş durumda, ve burada bir araya gelen kadınlar, bu etkinlikle hem sosyal bağlarını güçlendiriyor hem de doğal bir kaynak olan kantaronu ekonomik bir değere dönüştürüyorlar.