Kendiliğinden yetişiyor! Her derde deva bitki için vatandaş sıraya girdi! Dağların şifalı doktoru deniyor

Kantaron otu, bu yıl da Feke'de kadınların öncülüğünde ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmekte. Hilal Köz, kantaron otunun kooperatif çatısı altında toplanıp satıldığını belirtiyor: "Kadınlar olarak bu bitkiyi topluyoruz ve kooperatifimiz aracılığıyla pazarlıyoruz. Hem sağlığımıza katkıda bulunuyoruz hem de ekonomimize güç katıyoruz."
Bu süreç, Feke'de yaşayan kadınların hem kendi sağlıklarını korumalarına hem de yerel ekonomiye katkı sağlamalarına olanak tanıyor, aynı zamanda kantaronun şifalı özelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.
Kantaron otu, bilimsel adıyla Hypericum perforatum, halk arasında sarı kantaron olarak da bilinen, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkidir. İşte kantaron otunun başlıca faydaları:
Doğal Antidepresan: Kantaron otu, hafif ve orta dereceli depresyon tedavisinde etkili olduğu bilinen doğal bir antidepresandır. İçerdiği aktif bileşenler sayesinde, serotonin gibi beyindeki mutluluk hormonlarının seviyesini artırarak ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.
Yara İyileştirici Özellikler: Kantaron yağı, cilt üzerindeki kesikler, yanıklar ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılır. Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltır ve cildin yenilenmesini destekler.
Sinir Sistemi Desteği: Kantaron otu, sinirleri yatıştırıcı ve güçlendirici özelliklere sahiptir. Sinir ağrıları, özellikle siyatik gibi durumlar için kullanılır. Ayrıca, menopoz sırasında yaşanan sinirsel gerginlikleri ve stresi hafifletmeye yardımcı olabilir.