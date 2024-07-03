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Kendiliğinden yetişiyor! Her derde deva bitki için vatandaş sıraya girdi! Dağların şifalı doktoru deniyor

Adana'nın Feke ilçesinin Toros Dağları'nda yükselen yamaçlarında, yerel halkın büyük bir titizlikle hasat etmeye başladığı doğa harikası kantaron otu, geniş bir coğrafyada şifalı bir eliksir olarak anılıyor. Bu bitkinin toplanmasıyla başlayan süreç, alıç yapraklarının arasında gizlenmiş sarı çiçekleri ayırt etmek için sabırlı bir gözlem gerektirir. Toplanan ot, ardından kırk bir günlük bir süre boyunca güneşin altında özenle kurutulur. Bu süreç, otun içerdiği sağlık yararlarını maksimize etmek için gereklidir.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:40
Kendiliğinden yetişiyor! Her derde deva bitki için vatandaş sıraya girdi! Dağların şifalı doktoru deniyor

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Bu süreç, kantaronun şifalı yağlarının ve özlerinin en iyi şekilde açığa çıkmasını sağlıyor. Kantaron, özellikle kadınlar tarafından toplanıyor; bu da hem sağlıklarına katkıda bulunuyor hem de aile ekonomilerine önemli ölçüde destek oluyor. Hasat, Feke'nin Tapan mahallesinde bir gelenek haline gelmiş durumda, ve burada bir araya gelen kadınlar, bu etkinlikle hem sosyal bağlarını güçlendiriyor hem de doğal bir kaynak olan kantaronu ekonomik bir değere dönüştürüyorlar.

Doğanın Eczanesi: Kantaron Yağı

Yaz mevsimini Feke'de geçiren Ayşe Bilgiç, kantaronun şifalarından yararlanıyor. Ayşe Hanım, "Kantaronun çiçek kısımlarını zeytin yağı ile karıştırıp 41 gün boyunca güneşin altında bekletiyoruz.

Bu süre sonunda elde ettiğimiz yağ, cilt yaraları başta olmak üzere birçok derde deva. Ayrıca, bu bitkinin çayı mide rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili" diye anlatıyor. Ayşe Hanım ve köy sakinleri, kantaronu 'doğadan gelen ilaç' olarak tanımlıyorlar.

Kantaron otu, bu yıl da Feke'de kadınların öncülüğünde ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmekte. Hilal Köz, kantaron otunun kooperatif çatısı altında toplanıp satıldığını belirtiyor: "Kadınlar olarak bu bitkiyi topluyoruz ve kooperatifimiz aracılığıyla pazarlıyoruz. Hem sağlığımıza katkıda bulunuyoruz hem de ekonomimize güç katıyoruz."

Bu süreç, Feke'de yaşayan kadınların hem kendi sağlıklarını korumalarına hem de yerel ekonomiye katkı sağlamalarına olanak tanıyor, aynı zamanda kantaronun şifalı özelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Kantaron otu, bilimsel adıyla Hypericum perforatum, halk arasında sarı kantaron olarak da bilinen, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkidir. İşte kantaron otunun başlıca faydaları:

Doğal Antidepresan: Kantaron otu, hafif ve orta dereceli depresyon tedavisinde etkili olduğu bilinen doğal bir antidepresandır. İçerdiği aktif bileşenler sayesinde, serotonin gibi beyindeki mutluluk hormonlarının seviyesini artırarak ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Yara İyileştirici Özellikler: Kantaron yağı, cilt üzerindeki kesikler, yanıklar ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılır. Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltır ve cildin yenilenmesini destekler.

Sinir Sistemi Desteği: Kantaron otu, sinirleri yatıştırıcı ve güçlendirici özelliklere sahiptir. Sinir ağrıları, özellikle siyatik gibi durumlar için kullanılır. Ayrıca, menopoz sırasında yaşanan sinirsel gerginlikleri ve stresi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Anti-inflamatuar Etki: İltihaplı cilt hastalıkları ve romatizmal ağrılar için etkili bir doğal çözüm sunar. Kantaron, iltihabı azaltarak ağrı ve şişlikleri hafifletir.

Sindirim Sistemi Sağlığı: Mide ve bağırsaklar üzerinde yatıştırıcı etkileri olan kantaron, sindirim sistemi rahatsızlıklarında, özellikle mide ağrısı, ülser ve sindirim bozukluklarında destekleyici olarak kullanılabilir.

Menopoz Dönemi Desteği: Kantaron, menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle ateş basmaları ve ruh hali dalgalanmaları gibi belirtiler üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

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