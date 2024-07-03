ALARM VERİLDİ: Görülmeye başlandı! Marmara denizine girenler dikkat!

DENİZ ANASI SOKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Panik Yapmayın: Sokma anında sakin kalmak, durumun kontrol altında tutulması açısından önemlidir.
Temiz Su ile Durulayın: Sokulan bölgeyi deniz suyu ile yıkayın. Tatlı su kullanmaktan kaçının, çünkü tatlı su toksinlerin yayılmasına neden olabilir.
Tentakülleri Temizleyin: Deniz anasının tentakülleri ciltte kalmış olabilir. Eldiven veya bir cisim yardımıyla dikkatlice tentakülleri çıkarın. Çıplak elle dokunmaktan kaçının.
Sıcak Uygulama: Sokulan bölgeye 20-45 dakika süreyle sıcak su uygulayın. Bu, ağrıyı hafifletebilir ve toksinlerin etkisini azaltabilir.
Medikal Yardım Alın: Belirtiler şiddetli ise veya alerjik reaksiyon belirtileri (nefes almada zorluk, şiddetli şişme, baş dönmesi) ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.