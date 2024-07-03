ALARM VERİLDİ: Görülmeye başlandı! Marmara denizine girenler dikkat!

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz kıyılarına akın eden tatilciler, son günlerde zehirli kahverengi pusula deniz analarının varlığıyla büyük bir endişe yaşıyor. Uzmanlar, bu tür deniz analarının sokmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor ve sokma durumunda yapılması gerekenleri açıklıyor.

MARMARA DENİZİNDE GÖRÜLÜYOR Kahverengi pusula deniz anası, bilimsel adıyla Chrysaora hysoscella, özellikle sıcak denizlerde yaygın olarak bulunur. Bu türün tentakülleri, dokunduğu yerde yanma hissi ve ağrıya neden olabilen toksinler içerir.