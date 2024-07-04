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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

Son dakika haberleri... Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildii.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 08:59 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:02
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

14 YARALI
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

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