Yalova'da "pompalı" dehşet: Oğlunu başından vurdu

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Yalova'da 37 yaşındaki Ramazan Ölger, iddiaya göre evlatlıktan reddettiği için konuşmak amacıyla gittiği evde tartıştığı babası Nizamettin Ölger (60) tarafından öldürüldü. Olay, gece yarısı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger'in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti.

Nizamettin Ölger TARTIŞMA SONRA POMPALIYILA VURDU

Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Ölger, pompalı tüfekle ateş etti. Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı.