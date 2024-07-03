Uzmanı uyardı: Klima filtresinden yayılan bakteri öldürücü olabilir! Kullanırken nelere dikkat edilmeli?





BAŞKA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR?

Klima sisteminde biriken bakteri, mantar, polenler ve toksinler ortamdaki havayı yoğun olarak kirletirler. Bu tür klimalar kalp hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları için risklidir. Üst solunum yolu hastalıkları, nezle, sinüzit, akut bronşit, astım, ağız, boğaz ve göz kuruluğu diğer istenmeyen durumlardır. Ayrıca kas, bel ve boyun tutulması ortaya çıkabilir.

Lejyoner hastalığı dışında klimalardan ortama yayılan bakteri ve toksinlerin neden olduğu, alerjik kökenli klima ateşi denilen akut bir hastalık tablosu da söz konusudur. Bu tablo bir infeksiyon hastalığı değildir, 1-2 günde düzelir, akciğerler normaldir. Araba klimaları da özellikle alerjik rinit, alerjik astım, sinüzit, orta kulak iltihabı ve özellikle yüz felci gibi hastalıklara yol açabilir.





SALGIN NASIL ÖNLENEBİLİR?

Klimaların filtreleri düzenli olarak temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Klimalar dışında merkezi ünitenin, su borularının temizliği son derece önemlidir. Hotel ve hastanelerin klima sistemlerinin bu konuda uzmanlaşmış firmalar yapılması gerekmektedir. Klimada ideal ısı 21- 24°C olmalıdır. Klimanın üflediği hava ile direkt temastan mutlaka kaçınılmalıdır. Ayrıca araba klimaları için de mutlaka tedbir almak gerekir. Aynı temizlik bu bölge için de önemlidir. Bu arada klimalar kadar soğutma tankları, kapalı havuzlar, duş başlıkları, tıbbi tedavi cihazları (nebüller, nemlendiriciler), jakuziler dikkatle kontrol edilmelidir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN