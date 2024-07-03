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Uzmanı uyardı: Klima filtresinden yayılan bakteri öldürücü olabilir! Kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Aşırı sıcaklarda klima kullanımı artıyor. Bu da tehlikeye yol açıyor. Prof. Osman Erk “Klima filtresinden yayılan bakteri akciğerlere yerleşiyor. Öldürücü Lejyoner hastalığına neden oluyor” diyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 05:31 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Uzmanı uyardı: Klima filtresinden yayılan bakteri öldürücü olabilir! Kullanırken nelere dikkat edilmeli?

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Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıkları gittikçe artıyor. Bu durum klima kullanımının artmasına neden oluyor. Ancak yanlış klima kullanımı sağlık açısından risk oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk konuyla ilgili şunları söylüyor:



FİLTREYE DİKKAT: Klima filtresinden yayılan çok küçük su damlacıklarının (aerosoller) solunması ile bakteriler ve mikroorganizmalar insana bulaşabilir. En önemli hastalık "klima hastalığı" olarak isimlendirilen ve öldürücü olabilen Lejyoner hastalığıdır. Bu hastalığın etkeni Legionella pneumophilia adı verilen bir zatürre bakterisidir. Etken bakteri klimalarda, soğutma sistemlerinde, duş başlıklarında, uygun nem ve sıcaklıkta çoğalma yeteneği fazla olan bir bakteridir.



BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalıkta yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ön plandadır. Ayrıca bulantı, kusma, ishal gibi barsak belirtileri, şuur ve konsantrasyon bozuklukları sıktır. Öksürüğün aksine balgam çıkarılması hastalıkta sıklıkla gözlenmez. 40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş ve nefes darlığı alarm bulgularıdır.



BAŞKA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR?
Klima sisteminde biriken bakteri, mantar, polenler ve toksinler ortamdaki havayı yoğun olarak kirletirler. Bu tür klimalar kalp hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları için risklidir. Üst solunum yolu hastalıkları, nezle, sinüzit, akut bronşit, astım, ağız, boğaz ve göz kuruluğu diğer istenmeyen durumlardır. Ayrıca kas, bel ve boyun tutulması ortaya çıkabilir.

Lejyoner hastalığı dışında klimalardan ortama yayılan bakteri ve toksinlerin neden olduğu, alerjik kökenli klima ateşi denilen akut bir hastalık tablosu da söz konusudur. Bu tablo bir infeksiyon hastalığı değildir, 1-2 günde düzelir, akciğerler normaldir. Araba klimaları da özellikle alerjik rinit, alerjik astım, sinüzit, orta kulak iltihabı ve özellikle yüz felci gibi hastalıklara yol açabilir.



SALGIN NASIL ÖNLENEBİLİR?
Klimaların filtreleri düzenli olarak temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Klimalar dışında merkezi ünitenin, su borularının temizliği son derece önemlidir. Hotel ve hastanelerin klima sistemlerinin bu konuda uzmanlaşmış firmalar yapılması gerekmektedir. Klimada ideal ısı 21- 24°C olmalıdır.

Klimanın üflediği hava ile direkt temastan mutlaka kaçınılmalıdır. Ayrıca araba klimaları için de mutlaka tedbir almak gerekir. Aynı temizlik bu bölge için de önemlidir. Bu arada klimalar kadar soğutma tankları, kapalı havuzlar, duş başlıkları, tıbbi tedavi cihazları (nebüller, nemlendiriciler), jakuziler dikkatle kontrol edilmelidir.

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