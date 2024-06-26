O ilde alarm! Denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Sakarya 'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 ilçelerde denize girmek yasaklandı.

DALGA VE RİP AKINTISI

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.