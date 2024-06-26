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O ilde alarm! Denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Son dakika haberleri... Sakarya'da olumsuz hava şartları plajları vurdu. Sakarya'nın 3 ilçesinde 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 16:06 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:06
O ilde alarm! Denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

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Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 ilçelerde denize girmek yasaklandı.

DALGA VE RİP AKINTISI
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

3 İLÇEDE 3 GÜN DENİZ YASAĞI
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine yarın, cuma ve cumartesi günü için yasak getirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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