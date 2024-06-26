HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji’den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı! 3 bölgede fırtına var

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
26 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
27 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
28 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
29 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
30 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU RAPORU