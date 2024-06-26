HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji’den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı! 3 bölgede fırtına var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller;

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon