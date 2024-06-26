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HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı! 3 bölgede fırtına var

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta başından itibaren Marmara başta olmak üzere birçok ilde rüzgar etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; 26 Haziran Çarşamba günü Rize çevreleri ile Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Peki, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 11:11 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:11
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji’den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı! 3 bölgede fırtına var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller;

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un kuzeyi, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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29 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU29 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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