SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kağıthane'de İETT terörü! Şoför direksiyon başında uyudu 4 aracı biçti!

Son yıllarda hemen hemen her gün İETT otobüslerinin ya kazasına ya da arızasına şahit oluyoruz. Vatandaşın hayatını tehlikeye atan İETT otobüslerinin yeni vukuatı Kağıthane’den geldi. Kağıthane’de şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 aracı biçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:47 Güncelleme 26 Haziran 2024, 10:53
Kağıthane’de İETT terörü! Şoför direksiyon başında uyudu 4 aracı biçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu.

4 ARAÇ HURDA OLDU
Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi: Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek!
Vakıf Katılım
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Haziran ayı faiz kararı için beklentiler ne yönde?
ABD Dışişleri’nden itiraf raporu: YPG/PKK Kandil’e çocuk kaçırıyor! Terör örgütüne darbe Türkiye’den
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
ABD’den İsrail’i korkutan rapor: Hamas hazırlık yapıyor! Yoav Gallant Washington’dan destek istedi
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
Çinli enişteye tuzak kurup öldürmüşlerdi! Akıllara zarar iddia: İntikam alındı | Tutuklandılar
Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok karizmatik
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: Bir an önce neticelendirin
Zehir tacirlerine İspanya’da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi
Skandal hakim Gül A.’nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden iddia! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş
SON DAKİKA