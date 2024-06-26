Kağıthane’de İETT terörü! Şoför direksiyon başında uyudu 4 aracı biçti!

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu.
4 ARAÇ HURDA OLDU
Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.