Bursa’da feci olay: 2 yaşındaki Eslem bebek balkondan düştü

Bursa'da 2'nci katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.
Bursa'da 2'nci katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.
KORKULUKLARA TIRMANDI İDDİASI
Babaannesi mutfaktayken, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Eslem K., iddiaya göre korkuluklara tırmandı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Bu sırada dengesini kaybeden Eslem bebek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem K., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Eslem K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.