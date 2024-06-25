TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti | Duygu Özgül Kalebayır’ın savunması pes dedirtti: Çocuk beni yalıyor! İlk vukuatı bu değilmiş

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kalebayır; "Kuzenim ve bizbirbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Çocuk beni öpüyor seviyor yalıyor anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye valla acıyorum ya da istediğiniz kadar paylaşın.

İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın" ifadelerini kullandı.

TİKTOK HESABI KAPATILDI Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı; "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde açıklamada bulundu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından aldığı talimat doğrultusunda Duygu Özgül Kalebayır'ın çekip paylaşmış olduğu videolar ile olarak gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Kalebayır'ın ifadesinden özetle, çekmiş olduğu videodaki iddialarının asılsız olduğunu beyan etti. Çocuğun cinsel istismarı suçundan ifadesi alınan Duygu Özgül Kalebayır, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.