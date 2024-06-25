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TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti | Duygu Özgül Kalebayır'ın savunması pes dedirtti: Çocuk beni yalıyor! İlk vukuatı bu değilmiş

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki erkek kuzenine istismarda bulunduğu anları anbean paylaştı. İnfial yaratan görüntüler büyük tepki toplarken, Kalebayır sosyal medya hesabından "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" şeklinde skandal bir savunma yaptı. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanan Kalebayır'ın ik vukuatının bu olmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:31 Güncelleme 25 Haziran 2024, 14:47
TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti | Duygu Özgül Kalebayır’ın savunması pes dedirtti: Çocuk beni yalıyor! İlk vukuatı bu değilmiş

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TikTok'ta çocuk istismarı kamerada!

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır (24), 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki kuzeni Ö.H.N'yi istismar ettiği anları anbean yayımladı.

Kalebayır'ın küçük çocuğa "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum, benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim" dediği video infial yarattı.

SAVUNMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Görüntülerle ilgili yapılan ihbar üzerine Kalebayır sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır'ın savunması hayrete düşürdü.

İSTİSMARA MİDE BULANDIRAN SAVUNMA: AİLESİ DE YANIMDA
İstismar suçlamalarını kabul etmeyen Kalebayır, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"
Kalebayır; "Kuzenim ve bizbirbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Çocuk beni öpüyor seviyor yalıyor anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye valla acıyorum ya da istediğiniz kadar paylaşın.

İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın" ifadelerini kullandı.

TİKTOK HESABI KAPATILDI

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı; "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde açıklamada bulundu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından aldığı talimat doğrultusunda Duygu Özgül Kalebayır'ın çekip paylaşmış olduğu videolar ile olarak gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Kalebayır'ın ifadesinden özetle, çekmiş olduğu videodaki iddialarının asılsız olduğunu beyan etti. Çocuğun cinsel istismarı suçundan ifadesi alınan Duygu Özgül Kalebayır, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

GEÇEN YILDA HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
TikTok'ta 27 bin takipçisi olan Kalebayır'ın çektiği içeriklerin büyük kısmında ağır küfürler ettiği görüldü. Kalebayır'ın paylaşımlarından dolayı geçen yıl da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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