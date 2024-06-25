TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti | Duygu Özgül Kalebayır’ın savunması pes dedirtti: Çocuk beni yalıyor! İlk vukuatı bu değilmiş

Sapkınlık yuvası haline gelen TikTok'ta yaşanan son olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır (24), 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki kuzeni Ö.H.N'yi istismar ettiği anları anbean yayımladı.
Kalebayır'ın küçük çocuğa "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum, benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim" dediği video infial yarattı.
SAVUNMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Görüntülerle ilgili yapılan ihbar üzerine Kalebayır sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır'ın savunması hayrete düşürdü.
İSTİSMARA MİDE BULANDIRAN SAVUNMA: AİLESİ DE YANIMDA
İstismar suçlamalarını kabul etmeyen Kalebayır, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.